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#في_القمة - جمال حمزة يوجه رسالة لأيمن حفني: العب السهل أولا

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#في_القمة - جمال حمزة يوجه رسالة لأيمن حفني: العب السهل أولا #في_القمة - جمال حمزة يوجه رسالة لأيمن حفني: العب السهل أولا

وجه جمال حمزة نجم الكرة المصرية والزمالك السابق رسالة إلى أيمن حفني نجم الفريق الأبيض قبل موقعة الأهلي غدا الثلاثاء في قمة الدوري المصري.

اختر لاعبا من الأهلي أو الزمالك ووجه له رسالة. طلبنا من أبرز نجوم اللعبة في أن يفعلوا هذا الأمر، وتلك الحلقة مع حمزة.

جمال حمزة نجم الزمالك الأسبق اختار أيمن حفني لتوجيه رسالة له.

وقال جمال لـFilGoal.com: "حاول أن تدخل أجواء المباراة سريعا، بأن تلعب أول كرتين في المباراة بشكل سهل".

وأضاف "الزمالك كله يعتمد على حفني، وهو يدرك ذلك جيدا. لذلك عليه أن يكتسب الثقة في القمة سريعا".

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فيديو اليوم السابع

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