بالصور..محافظ البحيرة ووكيل التعليم يكرمان أوائل الثانوية العامة والدبلومات

أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، أهمية التعليم كمحور رئيسى من محاور التنمية وحجر الأساس فى تقدم الأمم ولابد من الارتفاع بمستوى التعليم وتوفير المناخ والبيئة المناسبة، لتلقى العلم وإعداد الكوادر التربوية القادرة على صنع أجيال المستقبل.

جاء ذلك خلال حفل تكريم أوائل الشهادات الثانوية العامة والفنية من أبناء المحافظة بقاعة مركز إعداد القادة التربويين بمدينة دمنهور، بمشاركة الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم والعقيد حسن المغازى المستشار العسكرى، وبحضور محمد قنديل ممثل نقابة المعلمين، ومديرى الإدارات التعليمية وأولياء أمور الطلبة والطالبات المتفوقين .

تم تكريم أوائل الثانوية العامة (المجموعة العلمية علوم)، وهم زياد عادل عبد الحميد السيد من مدرسة شاكر فرج ث ب بأبو حمص وحصل على 409 درجات، زياد بشرى راضى خميس من مدرسة دمنهور ث ب وحصل على 409 درجات، محمود أحمد عبيد محمد عبيد من مدرسة عمر مكرم ث ب بدمنهور وحصل على 409 درجات، محمد سامى صابر السودانى من مدرسة عبد الواحد البسومى ث المشتركة بكوم حمادة وحصل على 409 درجات، نهى يحيى دسوقى عكاشة من مدرسة عمر كامل الوكيل ث بنات بدمنهور وحصلت على 409 درجات، أحمد جمعة رجب محمود مهينة من مدرسة الدلنجات ث وحصل على 409 درجات، خالد محسن على القماح من مدرسة دمنهور ث وحصل على 409 درجات، محمد جمعة السيد الشنديدى من مدرسة المحمودية ث وحصل على 409 درجات.

وتكريم أوائل (المجموعة العلمية رياضة)، وهم محمود محمد محمود مصطفى الشباسى من مدرسة صلاح سالم ث بكفر الدوار وحصل على مجموع 409 درجات، محمد محمد إبراهيم السيد عبد الجواد من مدرسة إدكو ث وحصل على 409 درجات، محمد أحمد عبد الحميد مبروك عبد الجليل من مدرسة صلاح سالم ث بكفر الدوار وحصل على مجموع 408 درجة.

وتكريم أوائل (المجموعة الأدبية)، وهم غادة شحاتة عبد العزيز شكر من مدرسة ف / أبو حمص ث بنات، وحصلت على مجموع 405 درجات، فاطمة محمود رشاد عبد النبى من مدرسة الدلنجات ث بنات وحصلت على مجموع 5.404 درجة، نهاد محمد عبد اللطيف مهينة من مدرسة الطود ث المشتركة بكوم حمادة وحصلت على مجموع 5.404 درجة، مريم رجب بسيونى حسانين إبراهيم من مدرسة كفر الدوار ث بنات وحصلت على 403 درجة.

كما تم تكريم أوائل (دبلوم المدارس الثانوية الزراعية) وهم مصطفى جمال الجارحى من مدرسة حوش عيسى بنسبة 54.84%، خالد محمد عثمان عكاشة من مدرسة حوش عيسى بنسبة 27.83 %، محمد حمود سليمان ناصف من مدرسة حوش عيسى بنسبة 72.82 %، عوض رجب عوض عبد الحميد من مدرسة النوبارية بنسبة 54.82 %، أحمد جمال عبد اللطيف حسنين من مدرسة الدلنجات بنسبة 63.81%، أسماء سعيد عبد الحليم أمين من مدرسة التحرير بنسبة 45.79%، عبد الحميد محمد عبدالوارث بركات من مدرسة النوبارية بنسبة 45.79%، أمانى سامى عبد العزيز دومة من مدرسة النوبارية 09و79 %، أحمد سعيد عبد الباقى أبو خطوة من مدرسة حوش عيسى بنسبة 90.78%، محمد عبد الرؤوف محمد من مدرسة حوش عيسى بنسبة 81و77 .%

وتكريم أوائل (دبلوم المدارس الثانوية التجارية) نظام السنوات الثلاث، وهم وفاء فراج محمود بسيس من مدرسة النوبارية الجديدة بنسبة 93.92 %، أمانى عاطف على محمد الداعر من مدرسة محمد توفيق دبوس بنكلا العنب بإيتاى البارود بنسبة 59.92 %، عزيز إبراهيم محمد حراز من مدرسة رشيد ث التجارية المشتركة بنسبة 59.92 %، محمد منصور السماحى من مدرسة رشيد ث التجارية المشتركة بنسبة 24.92%، أسماء زكى حامد على من مدرسة محمد توفيق دبوس بإيتاى البارود بنسبة 24و92%، عمرو مصطفى دومة من مدرسة رشيد ث التجارية المشتركة بنسبة 07.92%، دعاء طارق حسين غراب من مدرسة محمد توفيق دبوس بإيتاى البارود بنسبة 90.91 %، أمينة أحمد كمال الحيلة من مدرسة الرحمانية ث التجارية المشتركة بنسبة 90.91%، أمانى عاطف إبراهيم عاشور من مدرسة محمد توفيق دبوس بإيتاى البارود بنسبة 90.91%، أسماء سعيد عبد الهادى القالع من مدرسة محمد توفيق دبوس بإيتاى البارود بنسبة 90.91 %

وتكريم أوائل (دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية) نظام الثلاث سنوات وهم روفائيل فرج عوض الله من مدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بنسبة 17.97%، محمد القذافى إبراهيم شحاتة من مدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بنسبة 17.97%، وليد صلاح الدين صالح الروبى من مدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بنسبة 33.96%، إسلام سمير زيدان خليفة من مدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بنسبة 17.96%، سعد مسعد سعد الحدينى من مدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بنسبة 50و95 %، حياة طارق صدقى عطالله من مدرسة أبو حمص الصناعية بنات بنسبة 43.95%، بسمة ناصر فوزى الحبال من مدرسة أبو حمص الصناعية بنات بنسبة 95%، عبد الرحمن سالم صالح الزاوى من مدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بنسبة 95%، محمد فتحى سعد أبو طرفة من مدرسة الفنية لمياه الشرى والصرف الصحى بنسبة 95%، داليا سامح محمد كامل أبو جبة من مدرسة أبو حمص الصناعية بنات بنسبة 75.94 .%



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