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المغرب تقدم شكوى إلى فرنسا بعد تسلل متظاهرين لمقر سفارتها بباريس

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المغرب تقدم شكوى إلى فرنسا بعد تسلل متظاهرين لمقر سفارتها بباريس المغرب تقدم شكوى إلى فرنسا بعد تسلل متظاهرين لمقر سفارتها بباريس
أعلنت سفارة المغرب فى باريس أنها قدمت شكوى بعد "تسلل سبعة أشخاص من أصل صحراوى" إلى مقرها بعد ظهر الاثنين وهم يرددون شعارات ضد سياسة الهجرة، حسب ما جاء فى بيان.

وقال البيان أن هؤلاء الاشخاص السبعة ومن بينهم امرأتان "اقتحموا مدخل سفارة مملكة المغرب فى باريس وتوجهوا الى مكتب سعادة السفير"، وأضاف ان هؤلاء الأشخاص "رددوا شعارات معادية للمغرب وخصوصا لسياسته المتعلقة بالهجرة وغادروا المقر بعد صدام مع العناصر الأمنية المولجة أمن السفارة".

وقال البيان أيضا أن السفارة "تعرب عن استغرابها لهذا التسلل وخصوصا للشعارات التى رددت سيما وأن المغرب هو البلد الأفريقى الوحيد الذى يعتمد سياسة هجرة شاملة ومنفتحة"
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