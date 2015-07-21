مصادر: تشغيل أول قطار مكيف من القاهرة للسويس يوم افتتاح القناة الجديدة

أكدت مصادر مسئولة بالسكة الحديد أن الهيئة قررت تشغيل أول قطار مكيف جديد ضمن الـ212 عربة مكيفة المتعاقدة عليهم الهيئة مع الهيئة العربية للتصنيع، من القاهرة إلى السويس يوم افتتاح قناة السويس الجديدة المقرر يوم 8 أغسطس القادم لنقل الحضور إلى الحفل.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أنه نسبة المكون المحلى بالعربات الـ212 حوالى 40%، وأنه يتم تصنيعها بالاشتراك بين الهيئة العربية للتصنيع وإحدى الشركات الصينية، لافتا إلى أنه سيتم تشغيله بجدول التشغيل الطبيعى بعد انتهاء احتفالات قناة السويس الجديدة.

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