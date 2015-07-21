"أمن الأزهر": الفصل النهائى مصير مرتكبى العنف من طلاب الدور الثانى

حذر العميد محمود صبيحة مدير أمن الأزهر الشريف، طلاب الدور الثانى للشهادة الثانوية الازهرية، من الاستجابة لصفحات مشبوهة تنتمى لتيارات معادية للدولة، والإقدام على أعمال تخريبية تجاه مشيخة الأزهر، والتى دعت إليها تلك الصفحات، محذرا الطلاب من الوقوع فى أعمال شغب.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أمن المشيخة سيتصدى لأى محاولات شغب تجاه محاولات تخريب المنشأة، محذر أنه سيتم القبض عليه متورطا فى اعمال شغب سيفصل نهائيا من التعليم الأزهرى، مناشدا أولياء الأمور بالحذر من تورط ذويهم فى أعمال شغب، مشددا على أن باب التظلمات سيفتح بدء من غد ولمدة شهر كامل وكل من له حق سيحصل عليه.

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