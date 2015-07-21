الأوقاف: برامج تدريبية واسعة ومتنوعة للأئمة ورفع بدل إعاشة المتدربين 50%

أعلن القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، عن قيامه بإعداد خطة لتفعيل دور المساجد الكبرى لتصبح مدارس علمية وفكرية وثقافية، وذلك من خلال تفعيل إدارة المساجد الكبرى من جهة، وتفعيل نشاط مجالس الإدارات الجديدة التى يجرى تشكيلها لهذه المساجد من جهة أخرى.

وأشار القطاع، حسب بيان له، إلى تكليف من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، للقطاع الدينى والإدارة العامة للتدريب بديوان عام الوزارة بإعداد خطط واسعة ومتنوعة للتدريب تنطلق منتصف أغسطس بإذن الله تعالى بمحافظات: القاهرة، والإسكندرية، والغربية، وأسيوط، وقنا.

فيما قرر الوزير، رفع بدل الإعاشة 50% ليكون 60 جنيهًا عن اليوم الواحد بدلاً من 40 جنيهًا للمغتربين من غير أبناء المحافظة، وصرف 30 جنيهًا بدل وجبة للمتدربين من أبناء المحافظات التى يتم التدريب بها.