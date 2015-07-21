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"الأعلى للجامعات" يجتمع اليوم لبحث أزمة ارتفاع مجاميع الثانوية العامة

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"الأعلى للجامعات" يجتمع اليوم لبحث أزمة ارتفاع مجاميع الثانوية العامة "الأعلى للجامعات" يجتمع اليوم لبحث أزمة ارتفاع مجاميع الثانوية العامة
يعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعا، اليوم الثلاثاء، لاعتماد أعداد الطلاب وتحديد الحد الأدنى للقبول بالشعب العلمى والرياضة والأدبى فى ظل أزمة ارتفاع مجاميع الحاصلين على الثانوية العامة.

ويسعى المجلس لمواجهة أزمة زيادة الأعداد الحاصلين على مجموع أعلى من 95% والذين يطمعون فى الالتحاق بكليات القمة، ويبلغ عددهم 57 ألف طالب وطالبة، رغم أنه سيتم قبول نحو 23 ألفا فقط بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.


>-"الأعلى للجامعات" يجتمع غدا لإقرار أعداد القبول بالكليات وتحديد الحد الأدنى للمرحلة الأولى.. ومكتب التنسيق يبدأ العمل السبت.. و5% بالجامعات للشهادات المعادلة.. مصادر: قبول 8 آلاف طالب بكليات الطب
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