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ياسر برهامى: قطاعات كبيرة بالأوساط السلفية معجبة بـ"الفكر المنحرف"

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ياسر برهامى: قطاعات كبيرة بالأوساط السلفية معجبة بـ"الفكر المنحرف" ياسر برهامى: قطاعات كبيرة بالأوساط السلفية معجبة بـ"الفكر المنحرف"
أكد الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، أن هناك قطاعات كبيرة داخل الأوساط السلفية معجبة بالفكر المنحرف، فى إشارة للأفكار المتطرفة والتكفيرية، مضيفاً: "الإعجاب بهذا الفكر أولى خطوات الانضمام للجماعات المنحرفة".

وقال "برهامى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": نحن مستمرون فى مواجهة هذا الفكر حتى لا يتعاطف معه أحد ومن ثم لا ينتمى له أحد"، موضحا أن الدعوة السلفية تقوم بفعاليات لكشف شبهات الأفكار المنحرفة.


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