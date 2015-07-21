صدق أو لا تصدق: الأريكة المريحة أحد أبرز أسباب آلام الظهر

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها مؤخرًا صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وذلك وفقًا لاستبيان شمل 2000 شخص، وأجرته الشركة صاحبة العلامة التجارية الشهيرة "Salonpas"، والتى تنتج مستحضرات صيدلية مختلفة لتسكين الآلام.

وكشفت نتائج الاستبيان أن الأرائك المريحة والمزودة بفرش لين قد تكون هى السبب الرئيسى فى الإصابة بآلام الظهر، والتى انتشرت بشكل مخيف خلال الآونة الأخيرة، وأصابت تلك الأوجاع حوالى 80% من البريطانيين مرة واحدة على الأقل طوال حياتهم.

وأظهرت نتائج الاستبيان أن 20% من الأشخاص الذين قاموا بشراء هذه النوع من الأرائك المريحة واتكئوا عليها بشكل منتظم قد اشتكوا من آلام الظهر وأيضًا عانوا آلامًا وشدًا فى عضلات الكتف، وأكد التقرير أن هذه الأرائك تشجع الأشخاص على الجلوس بشكل خاطئ نظرًا لأنهم لا يشعرون بأى آلام أثناء الجلوس فى تلك الأوضاع الخاطئة.

وتنصح هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS بمجموعة من الإرشادات المهمة لتجنب آلام الظهر، ومنها إسناد الظهر على سطح مستوى ومستقيم ثم وضع القدمين على الأرض، مع جعل الركبتين تكون زاوية قائمة مع الحوض، ويجب تجنب أن يكون الساقان فى وضع التقاطع وأيضًا لا يجب وضعهما أعلى الأريكة.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى التاسع عشر من شهر يوليو الجارى.