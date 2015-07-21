أخبار عاجلة

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة تستعجل تحريات الأمن الوطنى فى انفجار عبوة ناسفة بميدان روكسى

Google+ Print
النيابة تستعجل تحريات الأمن الوطنى فى انفجار عبوة ناسفة بميدان روكسى النيابة تستعجل تحريات الأمن الوطنى فى انفجار عبوة ناسفة بميدان روكسى
استعجلت نيابة الجديدة برئاسة المستشار أحمد حنفى، تحريات الأمن الوطنى وتقرير المعمل الجنائى فى واقعة انفجار عبوة ناسفة بمدخل أحد العقارات المطلة على ميدان روكسى الخميس الماضى، وأسفر الانفجار عن تهشم وجهة المبنى وإصابة أمين شرطة من قوات الإدارة العامة لمرور القاهرة بإصابات بالغة.

وكان قد انتقل فريق من نيابة مصر الجديدة لمعاينة مكان الانفجار وأمرت النيابة بانتداب رجال المعمل الجنائى وخبراء الأدلة الفنية لرفع آثار انفجار عبوة ناسفة بمدخل عقار بميدان روكسى، وطلب تحريات الأمن الوطنى حول الواقعة، كما كلفت فريق من النيابة بالانتقال والاستماع لأمين الشرطة المصاب فور تحسن حالته الصحية.

وكان انفجار قد وقع بميدان روكسى، مما أسفر عن إصابة أمين شرطة تابع لمرور القاهرة أثناء فحصه جسما غريبا عثر عليه بمدخل عقار بميدان روكسى .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر