النيابة تستعجل تحريات الأمن الوطنى فى انفجار عبوة ناسفة بميدان روكسى

استعجلت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار أحمد حنفى، تحريات الأمن الوطنى وتقرير المعمل الجنائى فى واقعة انفجار عبوة ناسفة بمدخل أحد العقارات المطلة على ميدان روكسى الخميس الماضى، وأسفر الانفجار عن تهشم وجهة المبنى وإصابة أمين شرطة من قوات الإدارة العامة لمرور القاهرة بإصابات بالغة.

وكان قد انتقل فريق من نيابة مصر الجديدة لمعاينة مكان الانفجار وأمرت النيابة بانتداب رجال المعمل الجنائى وخبراء الأدلة الفنية لرفع آثار انفجار عبوة ناسفة بمدخل عقار بميدان روكسى، وطلب تحريات الأمن الوطنى حول الواقعة، كما كلفت فريق من النيابة بالانتقال والاستماع لأمين الشرطة المصاب فور تحسن حالته الصحية.

وكان انفجار قد وقع بميدان روكسى، مما أسفر عن إصابة أمين شرطة تابع لمرور القاهرة أثناء فحصه جسما غريبا عثر عليه بمدخل عقار بميدان روكسى .