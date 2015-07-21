في_القمة - حكاية ' السبحة الخضراء ' التي ستجعل الزمالك يهزم الأهلي ويتوج بالدوري

إن كنت تريد الفوز بالدوري وهزيمة الأهلي فنحن جاهزون لذلك، فقط أنت في حاجة إلى زيارتنا في الكويت أو إرسال ممثلاً عنك في خلال ساعات .. هذا ما قيل لمرتضى منصور في مكالمة هاتفية!!

يلعب الزمالك مع الأهلي يوم الثلاثاء في قمة الكرة المصرية التي قدم تحسم اللقب للفريق الأبيض في حالة الفوز أو التعادل.

قبل 7 سنوات

نعلم أنكم عانيتم كثيراً ولكن لا بأس، الآن أتى وقت الانتصارات، أتى وقت الفوز والإطاحة بريال مدريد، خوان لابورتا، يسعدني أن أقدم لك هذه الهدية، قد تراها مجرد "سبحة خضراء" ولكن بعد عام من الآن ستفهم كل شيء، إلى اللقاء.

قبل 6 سنوات

الكالتشيوبولي أجهزت على يوفنتوس ولكن هذا ليس كافيا، ميلان متربص وتوتي مايزال في الملعب، بإمكاننا أن نساعدكم ولكن في البداية هذه هديتي إليك عزيزي موراتي، قد تراها مجرد "سبحة خضراء" ولكن بعد عام من الآن ستفهم كل شيء، إلى اللقاء.

قبل 3 سنوات

أنتم في حاجة إلى جمهوركم ولكن كي يعود الجمهور يجب عليكم أن تعودوا للعب الأدوار الأولى مجدداً، سمو الأمير فهد، لا تقلق، يسعدني أن أقدم لك هذه الهدية، قد تراها مجرد "سبحة خضراء" ولكن بعد عام من الآن ستفهم كل شيء، إلى اللقاء.

قبل سنتين

لا يمكن لأحد التشكيك في أن فريقكم "عالمي" لكن هذه الأيام لم تعد الأمور كما كانت، يجب أن تفوزا بالدوري، ليس هناك حلاً آخر ونحن على أتم الاستعداد للمساعدة، سمو الأمير فيصل، يسعدني أن أقدم لك هذه الهدية، قد تراها مجرد "سبحة خضراء" ولكن بعد عام من الآن ستفهم كل شيء، إلى اللقاء.

بعدها بساعتين

أعرف أن التواجد مع ريال مدريد وبرشلونة يجعل مسألة الفوز بالدوري شبه مستحيل إلا إذا حدثت بعض الأشياء الخارقة للعادة، وجود سيميوني وهذه المجموعة من اللاعبين أمر رائع لكنك ستظل في حاجة لتدخل الحظ أيضاً، مستر سيريزو، ربما تراها مجرد خرافة، سبقك في ذلك لابورتا وموراتي ولكن لا تقلق، يسعدني أن أقدم لك هذه الهدية، قد تراها مجرد "سبحة خضراء" ولكن بعد عام من الآن ستفهم كل شيء، إلى اللقاء.

حكاية ربما تكون أغرب من الخيال، سبحة خضراء تم إهداءها إلى الأسماء المذكورة، النتيجة؟ برشلونة بطل السداسية وإنتر بطل الخماسية والأهلي السعودي يستعيد جمهوره ويصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا ثم يخسر الدوري هذا الموسم بفارق بسيط للغاية والنصر يعود مرة أخرى للفوز ببطولة الدوري السعودي بعد غياب وأخيراً أتلتيكو مدريد بطلاً لليجا ولولا "راموس" لتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا.

هذا ما رواه المعلق المصري أحمد الطيب لـFilGoal.com وأكده في تعليقه على المباراة النهائية لدورة الروضان التي أقيمت في الكويت منذ أيام قليلة، الطيب وجه رسالة إلى خالد الروضان رئيس اللجنة المنظمة للبطولة قائلاً: "كلموا مرتضى منصور" على خلفية ابتعاد الفريق عن البطولات وعن الفوز على الأهلي منذ سنوات.

وعلم FilGoal.com أن هناك إتصال قد يتم في الساعات القادمة بين الروضان وبين رئيس نادي الزمالك فماذا ستصنع "السبحة الخضراء" بالفريق الأبيض هذا الموسم.

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