في_القمة - المنتخب الأوليمبي يوضح لـ في الجول.. هل يُعاقب الزمالك لو لعب مصطفى فتحي

نفى أيمن حافظ مدير منتخب مصر الأوليمبي أن يكون الزمالك قد تحايل من أجل استبعاد نجمه مصطفى فتحي من مواجهة أوغندا بحجة الإصابة، لتجهيزه لمباراة القمة.

وغاب فتحي عن فوز مصر على أوغندا 4-0 يوم السبت في ذهاب الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لأوليمبياد ريو دي جانيرو بداعي الإصابة.

ولاتزال الشكوك موجودة حول قدرة نجم الزمالك الشاب على اللحاق بقمة الدوري المصري غدا الثلاثاء أمام الأهلي.

وفي نفس الوقت، خرجت تقارير صحفية تؤكد أن مشاركة فتحي مع الزمالك في القمة تعد مخالفة للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأنه استبعد من مباراة دولية لم يمر عليها 5 أيام للإصابة.

وقال حافظ لـFilGoal.com اليوم الاثنين: "الزمالك لم يتحايل علينا بشأن مصطفى فتحي، فالمنتخب استدعى اللاعب بعد مواجهة أورلاندو بايرتس في جنوب إفريقيا. وكان من المقرر أن ينضم بعد مباراة النصر في الدوري".

وتابع "مصطفى تعرض للإصابة في مباراة النصر، وأرسل لنا الزمالك تقريره الطبي، وكان من الواضح أنه لن يلحق بمباراة أوغندا".

واستدرك مضيفا "ولكن التقرير أيضا لم يستبعد إمكانية لحاقة بمباراة القمة، ولذلك لن نتفاجئ لو لحق بالمباراة غدا".

وواصل متما "الجهاز الفني لمنتخب مصر كان يدرك تماما أن مصطفى فتحي قد يلعب أمام الأهلي. ومشاركته لا تعد مخالفة للوائح الفيفا".