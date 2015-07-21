في_القمة – نجوم القطبين يحكون لـ في الجول: الفارق بين الأهلي والزمالك.. و ' الخوف من جمال حمزة '

حسام حسن. أحمد حسن وأيمن شوقي ومحمد عبد الجليل. هناك جمال عبد الحميد وزكريا ناصف وحتى المعتز بالله إينو.

هؤلاء جمعوا خبرات ربما تستحق تسليط الضوء عليها لأنها غير عادية. أن ترتدي قميصا أحمر لونه ثم تستبدله بأخر أبيض لتقف أمام جماهير لا تصدق ما فعلته. والعكس صحيح طبعا.

ماذا عن تلك التجربة الصعبة. عن شعورك حين تلعب للأهلي وللزمالك معا يحكي جمال عبد الحميد والمعتز بالله إينو وحسن مصطفى لـFilGoal.com.

جمال عبد الحميد

"ربما أمام الجماهير لاعبو الأهلي والزمالك يخافون حتى من مصافحة بعضهم البعض".

"لكن لو ذهبت إلى حيث لا تتواجد الكاميرات ستجد أن الأمور مختلفة تماما".

"تلك الصداقة جعلت الضغوط تصبح أقل كثيرا علي حين انتقلت من الأهلي إلى الزمالك. في النهاية ظل الكل رفاقا لي".

معتز إينو

"في أول مباراة قمة لي وأنا مع الزمالك كنت خائفا لدرجة غير معقولة".

"لاعبو الزمالك تجمعوا حولي في حافلة الفريق. وحاول الكل أن يهدئني خاصة عبد الحليم علي وجمال حمزة ومدحت عبد الهادي".

"قالوا لي وقتها العب كأنك في دربي ناشئين. كنت في الـ17 من عمري، الأمر ليس سهلا".

"لكني منذ ذلك الحين كنت أستمتع بمباريات الأهلي وأنتظرها. حتى انتقلت إلى الطرف الأخر طبعا. هنا عدت لنقطة البداية".

"حين انتقلت إلى الأهلي. وفي أول مباراة قمة أمام الزمالك وجدت جماهير الزمالك تسبني بكل الألفاظ في الدنيا".

"لاعبو الزمالك أيضا لم يتركوني. جمال حمزة ظل يذكرني بأول قمة لي حين كنت خائفا وأرتعش. كان يضحك علي".

"كان يحاول إخراجي عن تركيزي. ومع سباب جمهور الزمالك ربما كان ذلك سيحدث".

"لكن ما جعلني أشعر بالراحة أن جمهور الأهلي كان يرد على سباب مدرجات الزمالك وينادي باسمي".

"هنا شعرت بهدوء".

"سجلت في مرمى صديقي السابق عبد الواحد السيد. هذا الهدف ترك علامة ممتازة مع جمهور الأهلي وجعلني أبدأ مشواري مع النادي الأحمر كبيرا".

"لعبت على جمال حمزة. قلت له ذق مما كان يذقه عماد متعب حين كنت ألعب مع الزمالك".

"ما أود قوله إن الفارق بين الطرفين غالبا لا شيء. جماهير وضغوط في كل مكان. لكن القمة تجعلك تريد أكل النجيلة لإرضاء مدرجات فريقك".

"الفارق الذي عشته فقط أن الأهلي كان أكثر استقرارا وقوي. ولهذا كان يفوز".

"ربما الآن الزمالك يتذوق من الكأس نفسه. كأس الاستقرار حلو. والفريق في الطريق الصحيح".

حسن مصطفى

"المعسكر لا يختلف في الأهلي عن الزمالك".

"نفس القلق في كل فريق والتركيز. فقط ما كان يميز الأهلي عن الزمالك أن الطموح في القلعة الحمراء أكبر".

"في معسكر الأهلي لا مزاح ليلة القمة. الضحك ممنوع. الفوز وحده هو ما يتيح لك بعد المباراة أن تبتسم.

رضا عبد العال

"بالطبع لعبت مع الزمالك مباريات أجمل كثيرا من الأهلي".

"يرجع السبب في ذلك إلى طريقة اللعب".

"الأهلي كان يلعب مع مدرب إنجليزي (ألان هاريس). كرة طولية من حارس المرمى إلى المهاجمين مباشرة حسام حسن ومحمد رمضان وأيمن شوقي".

"لكن الزمالك يلعب الكرة من حارس المرمى حسين السيد إلى خط الدفاع ثم وسط الملعب عند إسماعيل يوسف، وتبدأ التحركات على الأرض بيننا جميعا".

"أنا لاعب مهاري، وأحب أن أتواجد في بناء الهجمة دائما وأن تتنقل الكرة من وإلى قدمي كثيرا.. ولهذا كنت أحب الزمالك عن الأهلي".

"الأهلي كان يقدر الهدف ولا شيء سواه.. أما الزمالك فيحب المتعة".