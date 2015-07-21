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جواب نهائي.. أردا توران سيتدرب مع برشلونة حتى يناير

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جواب نهائي.. أردا توران سيتدرب مع برشلونة حتى يناير جواب نهائي.. أردا توران سيتدرب مع برشلونة حتى يناير

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة قراره النهائي بشأن مستقبل لاعب فريقه ومنتخب تركيا أردا توران.

توران وقع لبرشلونة على عقد يمتد لخمسة أعوام.

لكن النادي الكتالوني ممنوع من قيد لاعبين جدد في قائمته حتى شهر يناير المقبل.

تم عرض القضية على رئيس النادي، هل يخرج اللاعب معارا حتى يناير؟ أم يستمر في تدريبات الفريق.

رئيس النادي جوزيب بارتوميو نقل الكرة إلى ملعب إنريكي، والذي صرح في النهاية "أردا توران سيستمر معي".

وتابع "ليس أفضل وضع طبعا ألا تلعب حتى يناير، لكن أرغب في وجود الصفقات الجديدة حولي حتى يناير".

وكان برشلونة قد ضم أليكسس فيدال من سيفيليا مع توران من أتليتكو هذا الصيف ليدعم صفوف الفريق المتوج بالثلاثية التاريخية.

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