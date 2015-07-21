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بالفيديو - شخص يقتحم مؤتمر بلاتر ويلقي بالدولارات عليه ' لاستضافة مونديال 2026 '

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بالفيديو - شخص يقتحم مؤتمر بلاتر ويلقي بالدولارات عليه ' لاستضافة مونديال 2026 ' بالفيديو - شخص يقتحم مؤتمر بلاتر ويلقي بالدولارات عليه ' لاستضافة مونديال 2026 '

اقتحم شخص يدعى لي نيلسون ممثل كوميدي إنجليزي مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في وجود سيب بلاتر الرئيس الذي استقال من منصبه.

وتعقد جمعية عمومية غير عادية لتحديد موعد الانتخابات بعد استقالة بلاتر من منصبه.

وأثناء استعداد بلاتر للحديث مع الصحفيين، اقتحم لي نيلسون المؤتمر وألقى بمجموعة من الدولارت على رئيس الاتحاد السابق.

وكان عدد من مسؤولين الفيفا قد تم إلقاء القبض عليهم متهمين بفساد وتقاضي رشوة من جهات مختلفة.

وقال لي نيلسون الذي قام بدور لاعب كرة قدم سابق باسم جاسون بينت في تغريدة بعد اقتحامه المؤتمر: "متحمس لوجودي في مؤتمر الفيفا من أجل تأمين استضافة كوريا الشمالية لكأس العالم 2026".

وكان نيلسون قد ألقى الدولارات المزيفة على بلاتر وقال له: "سيب.. هذه من أجل استضافة كوريا لمونديال 2026".

وكانت انتقادات لاذعة من الإعلام الإنجليزي للفيفا بعد اختيار قطر لتنظيم كأس العالم 2022.

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