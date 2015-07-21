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حبس سائقى مركبين بعد اصطدامهما خلال رحلة نيلية والتسبب فى وفاة امرأة

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حبس سائقى مركبين بعد اصطدامهما خلال رحلة نيلية والتسبب فى وفاة امرأة حبس سائقى مركبين بعد اصطدامهما خلال رحلة نيلية والتسبب فى وفاة امرأة
أمرت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن بحبس سائقى مركبين فى النيل 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما اصطدما ببعضهما أثناء رحلة نيلية خلال عيد الفطر، ونتج عنه وفاة سيدة بعد غرقها وإنقاذ باقى الركاب، حيث طفت جثتها اليوم بمنطقة الوراق وصرحت النيابة بدفنها.

وكشفت تحقيقات النيابة التى باشرها المستشار عمرو عوض، مدير النيابة، أن مركبين بالنيل اصطدما بععضهما أثناء رحلية نيلية بكورنيش النيل بماسبيرو، وقفز الركاب من المركب وتمكنت شرطة المسطحات المائية من إنقاذ من كان على متن المركبيتن، إلا أن سيدة قد غرقت فى النيل وفشلت كل محاولات العثور على جثتها حتى ظهرت مساء اليوم بكورنيش النيل بالوراق، بعد أن جرفتها المياه.

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مصر 365