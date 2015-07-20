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مصلحة الجوازات ترسل أكلاشيهات للمطار بالموعد التنازلى لافتتاح قناة السويس

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مصلحة الجوازات ترسل أكلاشيهات للمطار بالموعد التنازلى لافتتاح قناة السويس مصلحة الجوازات ترسل أكلاشيهات للمطار بالموعد التنازلى لافتتاح قناة السويس
أكد مصدر مسئول بمطار القاهرة الدولى، أن مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أرسلت أكلاشيهات بالموعد التنازلى لافتتاح قناة السويس الجديدة، لختم جوازات ركاب السفر والوصول فى حال موافقة الراكب.

وقال المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن المنظومة الدعائية الجديدة يتم العمل بها بالتنسيق مع وزارة السياحة ووزارة الداخلية ممثلة فى إدارة الجوازات بالمطار، وأن العديد من الركاب المصريين أعربوا عن موافقتهم وسعادتهم بالمنظومة الدعائية الجديدة.

وأوضح المصدر أن يتم التنسيق مع شركات السياحة التى تستقبل الوفود والأفواج السياحية لشرح طبيعة الخاتم، حيث تقوم الشركات بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهم لدى وصولهم القاهرة.

وأضاف المصدر أن ختم الجواز بأكلشيه القناة الجديدة لا يغنى عن ختم الجواز بموعد السفر والوصول، حيث يعد الخاتم الأصلى هو المعترف به بالنسبة لدول العالم التى يسافر اليها الركاب، لافتا إلى أن الغرض من ختم جواز السفر بالأكلشيه الجديد هو نوع من الدعاية لرجال الجوازات فى الدول الأخرى.

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