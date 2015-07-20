لجنة متحدي الإعاقة بتحالف شباب الثورة تشكو تهميش ذوي الإعاقة الذهنية

قال عبد المسيح ممدوح، رئيس لجنة متحدي الإعاقة بتحالف شباب الثورة، إن ذوي الإعاقة الذهنية من أكثر الأشخاص الذي أهدر حقهم في المجتمع، ولا أحد ينظر لهم بعين الاعتبار رغم أنهم مثلهم مثل أي شخص آخر.

وأضاف عبد المسيح ممدوح، أن هذه الفئة دائمًا مهمشين في كل شيء، ولا يستفيدون من القوانين في كثير من المجالات كقانون الخمسة في المية ” 5% ” وأن البرلمان ليس لهم حق التمثيل حتى أصبح البعض يستخدمهم في استخدمات خاطئة كالبلطجة والاتجار في المخدرات إستغلالا ً لموقف القانون منهم وبسبب كل ذلك يتعرضوا في المجتمع لاشياء عدة كالاغتصاب مثلا حتى وصل الامر إلى قسم الشرطة التي تم اغتصاب احد الفتيات من ذوي الاعاقة الذهنية.

وتابع : بكل هذا لم تستطيع الدولة إعطائهم حقوقهم فالمجتمع عاجز عن حمايتهم من هذه الذئاب البشرية عديمي الإنسانية والرحمة مشيرا ً أنهم أيضا ً يتعرضون للمعاملة الخاطئة من الاسر او المؤسسات.

وطالب رئيس متحدى الإعاقة بتدريب من يعمل بهذه المؤسسات تدريب سليم ولا يكون الامر عشوائيًا حتى يكونوا على دراية بكيفية التعامل معهم