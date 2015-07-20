وزير الصحة: مصر عرضت تصورًا دقيقًا للوقاية من «إيبولا»

قال وزير الصحة عادل عدوي، اليوم الإثنين، إن المؤتمر الدولي لمكافحة فيروس الإيبولا، الذي يعقد غدا الثلاثاء بمالابو غينيا الاستوائية، يهدف لوضع خطط الوقاية من أخطار المرض وكيفية مساعدة الدول المنكوبة للحد من انتشاره وتوفير أفضل السبل لعلاجه.

وأضاف عدوي، إن مصر عرضت تصورا دقيقا لوضع دلائل استرشادية للوقاية وحماية المنافذ والموانىء والمطارات بالدول الأفريقية، لتعظيم إجراءات الحجر الصحي من خلال دليل استرشادي للطب الوقائي مطبوع باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والفرنسية”.

وأوضح أن مصر شاركت في مؤتمر المانحين لدعم الدول المنكوبة، وتم استعراض مساهمات الحكومة المصرية من أدوية ومستلزمات طبية بواسطة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية أبدت استعدادها لإيفاد خبراء متخصصين لدعم إجراءات الحجر الصحي بالدول الأفريقية.

ولفت وزير الصحة إلى أن مصر أقامت معرضا طبيا للأدوية والمستلزمات الطبية على هامش مؤتمر الاتحاد الأفريقي، لفتح المجالات أمام المنتجات الطبية المصرية في الدول الأفريقية.

وأعلن مسؤولون في منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، أن غينيا وليبيريا وسيراليون في حاجة إلى تمويل يبلغ نحو 696 مليون دولار أخرى من جهات مانحة لإعادة تأهيل هياكلها الصحية المتهالكة خلال العامين القادمين إثر انتشار وباء الإيبولا الذي اجتاح غرب القارة الأفريقية.

ويسبب فيروس الإيبولا حمى نزفية وينتشر عن طريق الاتصال المباشر بسوائل الجسم لشخص مصاب يعاني من نوبات قيء شديدة وإسهال.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد في خطابه أمام الدورة الـ69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مكافحة هذا المرض هي “مسؤولية جماعية لرفع المعاناة عن شعوب غرب أفريقيا، ودعوة للمجتمع الدولي إلى التكاتف من أجل وضع حد للوباء”.

وتسعى الحكومات وشركات الأدوية في أنحاء العالم جاهدة لإيجاد علاج للمرض الذي وصل إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

> ا ش ا