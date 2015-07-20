4 حلول مفاجئة لتجديد بشرتك بعد العيد

تعرّضت بشرتك للجفاف بعد فترة الصوم؟ تعانين من انتشار البقع الداكنة على وجهك بعد مكياج العيد؟ لا تخافي! فهذه الظاهرة الجمالية تنتشر عند أغلب النساء بعد هذا الشهر الفضيل لعدّة أسباب، منها نمط الحياة المتعب والانقطاع عن شرب السوائل لوقت طويل وعدم وصول الموادّ الضرورية إلى البشرة. لكن عليك، بعد العيد، الاهتمام ببشرتك. نقدّم لك 4 حلول مفاجئة فاعتمديها، فهي ستساعدك على استعادة إشراق وجهك.

قد يعجبك : روتين جينيفر غارنر لحماية بشرتها من حروق الشمس

- ابدئي يومك بحيوية، وأمّني الراحة الكاملة لبشرتك: ننصحك عند الاستحمام بفرك الجلد بلطف، وبتقشيره بحركة دائرية، لإزالة الخلايا الميتة. استخدمي بودرة الأطفال لمنع نمو البكتيريا في المناطق الرطبة من الجسم. اجعلي فترة الاستحمام لا تتعدى الدقائق العشر، وتجنبي المياه الساخنة، واستعيضي عنها بالمياه الفاترة، ولا تنسي وضع الزيوت عند الانتهاء. نظّفي وجهك ورقبتك بكريمات باردة طبيعية، ثمّ اشطفي بماء الورد والجليسرين لإزالة الملوّثات المضرّة بالبشرة.

- الكريمات التي تحتاجين إليها في كلّ يوم: ننصحك باستخدام الفيتامين C الذي يُقلّل التوتر، ويلعب دوراً حيوياً في تركيبة الكولاجين، الذي يُشكّل 70 % من الجلد. استعيني بكريمات البشرة الغنية بالفيتامين A ، الذي يمنع الجفاف والخشونة على سطح البشرة والفيتامينات المضادّة للأكسدة التي تحمي الكولاجين.

- خلطة طبيعية لبشرة ناعمة بعد العيد: استخدمي رذاذاً مع الورد وخشب الصندل أو البرغموت والزيوت الأساسية الممزوجة بالماء. هذه الزيوت أساسية في ترطيب البشرة. لإنشاء رذاذ عشبيّ، عليك خلط بضع قطرات من الزيت العطريّ مع الماء في زجاجة رذاذ صغيرة، ورشّيه على وجهك. بشرتك تصبح أكثر مرونة عندما تكون رطبة، والرذاذ يساعد على درء خطوط التجاعيد.

- عناية خاصّة باليدين والرجلين بعد العيد: افركي المناطق الخشنة مثل الأرجل واليدين بالجريب فروت، وانقعيها لمدة 15 دقيقة. الحمض الموجود في الجريب فروت يؤمن لك الترطيب اللازم. ثم احرصي على استخدام كريم مرطّب خاصّ ليديك وقدميك كل ليلة قبل النوم.

استعيدي إشراق وجهك ونضارة بشرتك، واجعلي كلّ أيامك أعياداً وأفراحاً... رمضان كريم!

تابعي أيضاً:

Top 10: مستحضرات الوقاية من الشمس

بالفيديو: التدليك بالفازلين هو أغرب طريقة لتطويل الرموش