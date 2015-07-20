ضبط 36 قطعة حشيش بحملة أمنية فى محافظة سوهاج

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزى ومتاجرى المواد المخدرة فى المحافظة، بإشراف اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، وقيادة العميد أسعد الذكير، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقد أسفرت عن ضبط 36 قطعة حشيش.

ففى مركز شرطة سوهاج تم ضبط "14" قطعة من مادة الحشيش المخدر تزن حوالى 150 جرامًا ومبلغ 540 جنيهًا وهاتف محمول حيازة "على.م.ع"، 54 عامًا، عامل ويقيم بناحية أولاد نصير دائرة مركز سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4558 إدارى مركز سوهاج.

وتم ضبط "4" قطعة من مادة الحشيش المخدر تزن حوالى 60 جرامًا حيازة "محمود.ح.ك"، 27 عامًا، عامل ويقيم بناحية شيخ العرب ببندر جرجا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنة الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1586 إدارى قسم جرجا.

وفى قسم أول سوهاج تم ضبط "11" قطعة من مادة الحشيش المخدر تزن حوالى 80 جرامًا ومبلغ 1010 جنيهات وهاتف محمول حيازة "وليد.م.م.ع" وشهرته "وليد مزيد"، 33 سنة، موظف، ويقيم شارع الشهيد عبد المنعم رياض دائرة قسم أول سوهاج وبصحبته "محمد.ع.م.ع"، 34 سنة، عامل ويقيم بذات الناحية وبحوزته قطعة من مادة الحشيش المخدر تزن حوالى 5 جرامات. وبمواجهة المتهم الأول بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وبمواجهة المتهم الثانى اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى وتحرر عن ذلك المحضر رقم 48 أحوال قسم أول سوهاج.

وفى مركز شرطة طهطا تم ضبط "2" قطعة من مادة الحشيش المخدر تزن حوالى 100 جرام ألقى بهما حائزهما ولاذ بالفرار مستقلاً دراجة بخارية فور مشاهدته سيارة الشرطة بدائرة مركز طهطا وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2854 إدارى مركز طهطا.

كما تم ضبط قطعة من مادة الحشيش المخدر تزن حوالى 10 جرامات حيازة "وليد.ح.ع.م"، 19 سنة، عامل ويقيم شارع الشهيد عبد المنعم رياض دائرة قسم أول سوهاج وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2608 إدارى قسم أول سوهاج.

وتم ضبط "2" قطعة من مادة الحشيش المخدر تزن حوالى 10 جرامات حيازة "علاء.ج.ا"، 23 سنة، طالب ويقيم بندر جرجا وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1587 إدارى قسم جرجا.

وأنهت الحملة أعمالها بضبط "2" قطعة من مادة الحشيش المخدر تزن حوالى 60 جرامًا وقطعة من جوهر الأفيون المخدر تزن حوالى 50 جرامًا حيازة "مظهر.ع.م.ر"، 40 سنة، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية ويقيم دائرة مركز جرجا وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2513 إدارى مركز جرجا.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابات المختصة لتتولى التحقيق.

>