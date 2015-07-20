فريدي البياضي: مصر صمام أمان الشرق الأوسط.. ونتطلع لانتخابات برلمانية قريبًا

التقى، اليوم الاثنين، الدكتور فريدي البياضي البرلماني السابق، وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي في لوس أنجلوس، عضو الكونجرس الأمريكي دانا روراباكر، العضو البارز بلجنة العلاقات الخارجية.

وأوضح البياضي أن مصر الآن في حرب مع الجماعات الإرهابية، وأن الإرهاب لا يقف عند حدود دولة معينة، وأشار لحادثة مدينة شتانوجا، التي قتل فيها أحد الإرهابيين خمسة من الجيش الأمريكي منذ أيام.

وقال البياضي إن مصر هي صِمَام أمان الشرق الأوسط، و الجماعات الإرهابية تعي أنه إذا سقطت مصر سقط الشرق الأوسط.

وذكر البياضي: نتطلع في مصر لانتخابات برلمانية قريباً لاستكمال المؤسسات الدستورية في مصر.

وصرح عضو الكونجرس، عقب اللقاء أنه سيقود مجموعة من أعضاء الكونجرس للضغط على الإدارة الأمريكية لتفهم موقف مصر و دعمها في حربها ضد الإرهاب و إزالة كل المعوقات التي تضعها الادارة الامريكية أمام بعض المساعدات العسكرية لمصر لان مصر تحتاج كل الأسلحة الحديثة في حربها ضد الإرهاب.

ودعا روراباكر البياضي للحديث في زيارة قادمة أمام لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس عن تجربته البرلمانية مع الاخوان و لتأكيد دعم الكونجرس.