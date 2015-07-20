قريباً.. الإعلان عن دواء جديد يساهم فى القضاء على الزهايمر

كشفت تقارير طبية أجنبية أنه سيتم الإعلان قريباً عن دواء جديد قد يساهم فى القضاء على مرض الزهايمر، سواء عن طريق الحد من انتشاره فى المخ أو علاجه تماماً، ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى التاسع عشر من شهر يوليو الجارى.

وتابع التقرير أن الدواء الجديد للزهايمر يعرف باسم سولانيزوماب "solanezumab "، وسيتم كشف المزيد من التفاصيل الخاصة به غالباً خلال مؤتمر علمى كبير سيعقد هذا الأسبوع داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف التقرير أن الأدوية المتوفرة حالياً لا تمتلك أى قدرة فى القضاء على مرض الزهايمر وأشكال الخرف المختلفة، بل أنها تساهم فقط فى التعامل مع الأعراض، بينما يتمتع عقار "سولانيزوماب" بقدرة رائعة على مقاومة تجمعات البيتا أميلويد، وهى بروتينات سامة تتجمع فى مخ الشخص المصاب بالزهايمر وتعمل على تدمير الروابط الحيوية بين الخلايا العصبية.