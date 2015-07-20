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صباحى: أطالب الأوقاف والتعليم بتبنى حملة تبرع لصالح مستشفى الكبد

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صباحى: أطالب الأوقاف والتعليم بتبنى حملة تبرع لصالح مستشفى الكبد صباحى: أطالب الأوقاف والتعليم بتبنى حملة تبرع لصالح مستشفى الكبد
طالب حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى خلال مؤتمر دعم مستشفى الكبد المصرى الأوقاف بكفر الشيخ والتربية والتعليم بالمساهمة بالتوعية للتبرع لصالح مستشفى الكبد المصرى الذى ستعالج أبناء كفر الشيخ والمحافظات المجاورة مجانا.

جاء ذلك خلال مشاركة حمدين صباحى المرشح الرئاسى السابق فى حملة التبرعات التى أقميت بمدينة بلطيم لصالح إنشاء مستشفى الكبد ببلطيم على غرار مستشفى الكبد بالمنصورة.

وأضاف أن العلاج سيكون مجانا للفقراء بخدمة طبية متميزة وسنجمع التبرعات لحين استكمال المستشفى وسيشرف عليها لجنة طبية متخصصة برئاسة الدكتور جمال حشمت.

وخلال المؤتمر الذى أقيم وحضره العديد من رموز العائلات ومختلف القيادات السياسية المختلفة إضافة للعديد من منتسبى الأحزاب السياسية المختلفة.

وقال الشيخ عطية محروس "ممثل الأوقاف" يجب أن تتكاتف جميع الجهود ليخرج هذا المشروع العظيم للنور.

وأشار أحمد الكرزونى "رئيس مجلس إدارة جمعية الإيثار للتنميه المتكاملة"، إلى أن هذا المشروع بعيد كل البعد عن أى انتماءات سياسية مؤكدا أن تلك الروح الطيبة كفيلة بخروج من كبوتها وعثرتها.

وأضاف أن فكرة هذا المشروع جاءت منذ عام وصاحبها هو حمدين صباحى وهو الذى يرعى تلك الفكرة وشكر الجهاز التنفيذى على مساندته, وأضاف أنه تم الحصول على الترخيص رقم 694لسنة 2014 على مساحة 4200متروليكون المستشفى على غرار مستشفى الكبد بالمنصورة.

وبمشاركة فنية لجمعية مرضى الكبد بالدقهلية وأضاف أنه تم فتح حساب للتبرع برقم 700700بفروع البنك الأهلى كما أنه سيتم الإعلان عن رسالة بالمحمول للتبرع بمبلغ 5جنيهات للرسالة من خلال التليفون المحمول.
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مصر 365

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