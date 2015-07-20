اعترافات مساعد قاتلة ابن زوجها: استقطبتنى بالأموال وسقته المبيد الحشرى

حصل "اليوم السابع" على اعترافات المتهم بمساعدة ربة منزل على قتل طفل زوجها البالغ من العمر 8 شهور بمنطقة بولاق الدكرور، بعد أن وضعت له المبيد الحشرى فى علبة عصير.

وقال "محمد.ع"، 28 سنة، فور القبض عليه للعميد عبد الوهاب شعراوى، مفتش مباحث الجيزة، إنه يعمل فى مخبز ملك "عصام.ف.ع"، 45 سنة، وفى الآونة الأخيرة أغرته زوجة الأولى "زينب.ز.س"، 48 سنة، بالأموال وكروت شحن الموبايل وشراء هدايا لخطيبته ثم طلبت منه حرق مخبز ومسكن زوجها الثانى انتقامًا منه خاصة بعدما أنجب ذكرًا.

وأضاف "محمد" أنه عندما رفض حرق المخبز ومسكن "ضرتها" طلبت منه "زينب" إحضار الطفل إليها فى منزلها القريب من منزل زوجها الثانى فأخذه من أمه بزعم شراء حلوى له وتوجه به إلى المتهمة التى أفرغت فى فمه سرنجة مليئة بمبيد حشرى قبل أن يعيده إلى أمه وعقب إصابته بإعياء فر هاربًا خشية اكتشاف جريمته.

كان اللواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارًا باستقبال قسم السموم التابع لمستشفى بولاق الدكرور العام رضيع عمره 8 شهور مصاب بتسمم ولقى مصرعه.

كشفت التحريات التى قادها العميد عبد الوهاب شعراوى، مفتش مباحث الجيزة، عن أن "عصام.ف.ع"، 45 سنة، صاحب مخبز تزوج "زينب.ز.س"، 48 سنة، وأنجبت منه فتاة ثم تزوج من سيدة أخرى وأنجب منها ذكر ما أشعل نار الغيرة فى قلبها وقررت الانتقام منه.