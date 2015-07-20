إبراهيم محلب يصل غينيا الاستوائية فى زيارة تستغرق يومين

وصل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم الاثنين مالابو عاصمة غينيا الاستوائية فى زيارة تستغرق يومين ينقل خلالها رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للرئيس أوبيانج نجويما تتناول العلاقات الثنائية ودعوته لحضور حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.

ويجرى محلب مباحثات خلال الزيارة مع كبار المسئولين بغينيا الاستوائية حول سبل دعم العلاقات بين البلدين وتعاونهما على الساحة الأفريقية ، خاصة أن البلدين تربطهما علاقات صداقة قوية على كافة المستويات، ويشارك فى المؤتمر الدولى لمكافحة مرض (إيبولا) الذى يعقد بالعاصمة مالابو غدا الثلاثاء بمشاركة مصرية قوية من وزارة الصحة.

وأناب الرئيس أوبيانج نجويما نائبه ميلام تانج ورئيس الوزراء فيسنتى تومى يرافقه عدد كبير من الوزراء لاستقبال المهندس محلب لدى وصوله المطار ، حيث أجريت له مراسم الاستقبال الرسمى وعزفت الموسيقى العسكرية السلامين الوطنيين لمصر وغينيا الاستوائية.

كما كان فى استقبال رئيس الوزراء إبراهيم محلب السفير المصرى لدى غينيا الاستوائية الدكتور محمد كاظم وأعضاء السفارة وأعضاء الجالية المصرية بغينيا وكبار المسئولين بشركة المقاولين العرب بغينيا.

وقد اصطحب نائب الرئيس الغينى المهندس إبراهيم محلب إلى قاعة كبار الزوار للترحيب به وقوبل بحفاوة بالغة واستقبال شعبى حافل فور خروجه من قاعة كبار الزوار بالمطار.

ومن المقرر أن يفتتح المهندس إبراهيم محلب خلال الزيارة مبنى السفارة المصرية الجديدة التى أقيمت بأرقى أحياء العاصمة مالابو ، حيث كان قد وجه فى زيارته السابقة خلال شهر مايو من العام الماضى بضرورة إقامة المبنى على أعلى المستويات التى تساهم فى قيام البعثة المصرية بآداء عملها على أكمل وجه ، خاصة وأن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا كبيرا وواسعا خلال الفترة القادمة وقامت شركة المقاولون العرب فى غينيا الاستوائية بتنفيذ بناء مبنى السفارة خلال فترة زمنية قياسية.

وبالإضافة إلى مشاركته فى المؤتمر الأول لمكافحة مرض (إيبولا) بمركز المؤتمرات الدولى بمنطقة سبوبو بالعاصمة مالابو وإلقاء كلمة مصر أمام المؤتمر الذى يلقى اهتماما افريقيا واسعا وتدعمه مصر بمشاركة قوية من وزارة الصحة التى أقامت معرضا صحيا على هامشه ، يلتقى رئيس الوزراء بعدد كبير من المسئولين الأفارقة المشاركين فى القمة لبحث التعاون المصرى الأفريقى ، كما يلتقى بالجالية المصرية بغينيا الاستوائية حيث يضعهم فى صورة الأوضاع على الساحة المصرية ويطمئنهم على انطلاق بلدهم بقوة على الساحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.