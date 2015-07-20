داعش يحتجز 50 عائلة قبل مغادرة المناطق الخاضعة لسيطرته فى كركوك

أفادت مصادر محلية فى مناطق جنوبى كركوك وغربها تخضع لسيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) بقيام التنظيم باحتجاز 50 عائلة حاولت مغادرة هذه المناطق، وقالت المصادر إن تنظيم داعش سير دوريات متحركة فى مناطق قضاء الحويجة ونواحى الزاب والرياض والعباسى والرشاد بحثا عن العوائل التى تغادر المنطقة صوب جبال حمرين ومشارف ناحية العلم.

وأوضحت المصادر أن داعش احتجز 50 عائلة من نازحى صلاح الدين حاولوا العودة إلى مدن المحافظة المحررة أو عوائل أخرى قررت مغادرة مناطقها بسبب نهج داعش وشكوكه بكل شيء وحرمان المواطن الساكن بالقرى والأرياف من الكهرباء والوقود والماء والخدمات .

وأشارت إلى أن داعش اقتاد العوائل إلى جهة غير معلومة للتحقيق معها ، رغم عدم وجود شبان بينها حيث أن التنظيم يعاقب بالقتل كل شاب يغادر المنطقة هاربا منه ، يذكر أن المناطق الواقعة فى جنوب وغرب كركوك تخضع لسيطرة داعش منذ العام الماضى .

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