قررت محكمة الغردقة تأجيل تجديد حبس قاتل عشيق زوجته بالغردقة لجلسة 25 من الشهر الجارى، وكانت مباحث البحر الأحمر قد تمكنت السبت الماضى، من كشف غموض العثور على جثة شاب فى العقد الثالث من عمره ملقاة من الدور السادس بالغردقة.

وتوصلت التحريات أن بائع أسماك قام بضربه بآلة حادة وألقاه من الدور السادس بإحدى العمارات السكنية بالغردقة، بعد اكتشافه وجود علاقة آثمة بين الزوجة والمجنى عليه، وتم إلقاء القبض على المتهم وزوجته اللذين اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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