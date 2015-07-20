أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

22 باخرة تقل 1302 سائح بين الأقصر وأسوان خلال العيد‎

Google+ Print
22 باخرة تقل 1302 سائح بين الأقصر وأسوان خلال العيد‎ 22 باخرة تقل 1302 سائح بين الأقصر وأسوان خلال العيد‎

أرشيفية

شهدت السياحة النيلية بمحافظة الأقصر، إرتفاعاً طفيفاً خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث بلغ عدد البواخر والفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان 22 باخرة من أصل 255 باخرة بعدد نزلاء 1302 نزيل بنسبة 5.66% .

وقال الخبير السياحي أشرف فراج، أن الجنسيات المتواجدة علي متن هذه الفنادق العائمة هي :”هى الألمانية بـ 270 نزيل والأسبانية بـ150 نزيل والفرنسية بـ 131 نزيل والصينية بـ 124 نزيل والإنجليزية 72 نزيل والبرازيلية 19 نزيل ةالأمريكية 17 نزيل والهندية 17 نزيل والكندية 14 نزيل وجنسيات أخرى مختلفة 464 نزيل” .

في سياق متصل بلغ عدد السياح الذين زاروا المواقع الأثرية بمحافظة الأقصر خلال أيام العيد 2775 سائحاً من مختلفي الجنسيات .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا