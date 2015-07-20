سكان محليون:‭ ‬مقتل 9 فى قصف جوى سوق بصنعاء

قال سكان وشهود اليوم الاثنين إن طائرة حربية بقيادة السعودية قصفت سوقا محليا شعبيا فى العاصمة اليمنية صنعاء أثناء الليل مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص، أضاف أحد السكان المحليين أن الصواريخ سقطت أثناء الليل مساء الاحد مما الحق أضرارا بعشرات المتاجر والاكشاك ودمرها.

وقال أحد سكان الحى الذى ضربته الصواريخ ويدعى أحمد على "ما درينا إلا بالصواريخ.. تلقى... فوق الناس" مضيفا أن تسعة اشخاص لاقوا حتفهم وذلك بدون احتساب الأشخاص الذين هم فى عداد المفقودين وأن ما بين 50 و100 متجر تعرضت للدمار.

ولم يتسن لرويترز التحقق من عدد القتلى من مصدر مستقل ولم يصدر تقرير رسمى بشأن الضحايا، وبحثت جماعات من السكان المحليين عن ناجين وسط أكوام من الحطام وقام آخرون بتحميل متعلقات على شاحنات بعد ان دُمِرت منازلهم.

وفى تطورات أُخرى قال متحدث باسم مقاتلين يمنيين اليوم الاثنين إن المقاتلين المحليين ووحدات من الجيش مدعومة بحكومة اليمن التى تزاول عملها من الرياض سيطرت على حى التواهى آخر أحياء عدن التى كانت لا تزال تحت سيطرة جماعة الحوثيين وحلفائها.

وكسر المقاتلون بدعم من التحالف الذى تقوده السعودية أشهرا من الجمود فى عدن الأسبوع الماضى بالسيطرة على المطار والتقدم صوب مناطق أخرى فى المدينة الساحلية كانت تحت سيطرة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق على عبد الله صالح.

>