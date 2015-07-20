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ليبيا تحقق فى أنباء اختطاف 4 إيطاليين وتطالب برفع حظر التسليح عن الجيش

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ليبيا تحقق فى أنباء اختطاف 4 إيطاليين وتطالب برفع حظر التسليح عن الجيش ليبيا تحقق فى أنباء اختطاف 4 إيطاليين وتطالب برفع حظر التسليح عن الجيش
أعلنت الليبية المؤقتة، مساء اليوم الاثنين، مباشرة التحقيقات للتأكد من صحة الأنباء الواردة بشأن ما أعلنته وزارة الخارجية الإيطالية عن اختطاف أربعة إيطاليين، بالقرب من مجمع شركة "إينى" فى منطقة مليتة غرب طرابلس.

وأكدت الحكومة الليبية الموقتة، فى بيانٍ لها، أن حادثة الاختطاف دليلاً على الوضع الخطير الذى تعيشه ليبيا، مطالبة المواطنين والأجانب المقيمين فى البلاد بتوخى الحذر، مناشدة المجتمع الدولى سرعة رفع حظر توريد السلاح المفروض على الجيش الوطنى الليبى.

الخارجية الإيطالية تعلن اختطاف 4 من مواطنيها فى ليبيا (تحديث)

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