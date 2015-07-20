تخصيص 800 ألف جنيه لإنارة طرق وشوارع داخلية لـ7 قرى بمركز بلاط بالوادى الجديد‎

صرح المهندس صبر صقر رئيس مركز ومدينة بلاط، انه تم تخصيص اليوم الإثنين، 800 ألف جنيه لإنارة وطرق وشوارع داخلية لـ7 قرى بمركز بلاط، وقال إن المركز قام بالتنسيق مع مديرية الطرق الداخلية وإدارة التخطيط بالمحافظة، والذى قرر قرر إنارة طريق قرية الشيخ عبد الله – بلاط بتكلفة 350 ألف جنيه من خلال تركيب محول و31 عمود وكشاف إنارة مع إنارة الطريق العام بقرية تنيدة بتكلفة 70 ألف جنيه من خلال تركيب 25 عمود وكشاف إنارة>

وأضاف أنه سيتم خلال خطة الكهرباء للمركز إنارة بعض الطرق حديثة الرصف بقرية أولاد عبد الله بتكلفة 100 ألف جنيه وإنارة بعض الطرق والشوارع الداخلية بقرية ذخيرة، بتكلفة 50 ألف جنيه، وقرية عين عيش بتكلفة 65 ألف جنيه و قرية مرزوق بتكلفة 65 ألف جنيه و قرية الزيات بتكلفة 60 ألف جنيه.