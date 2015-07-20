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أهالي إسنا بالأقصر يطالبون بتخليد ذكري الشهيد مصطفي حجاجي

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أهالي إسنا بالأقصر يطالبون بتخليد ذكري الشهيد مصطفي حجاجي أهالي إسنا بالأقصر يطالبون بتخليد ذكري الشهيد مصطفي حجاجي

الشهيد مصطفي حجاجي

طالب أهالي مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بتغيير اسم ميدان “بنزينة بنيتو” إلي ميدان الشهيد النقيب مصطفي حجاجي الذي إغتالته يد الإرهاب، أول أمس السبت، بمدينة الشيخ زويد شمال سيناء وذلك تخليدًا لذكراه .

ودشن مستخدموا موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” من أهل المدينة هاشتاج ” #ميدان الشهيد مصطفى حجاجى ” لتسمية ميدان “بنزينة بنيتو” الذى يعد من أهم ميادين المدينة بإسم الشهيد .

كان الآلاف من أهالي قرية الشغب والقرى المجاورة بمركز إسنا جنوب الأقصر قد شيعوا أمس الأحد جثمان الشهيد النقيب مصطفي حجاجي حلمي، الذي إستشهد في الإشتباكات مع العناصر الإرهايية بمدينة الشيخ زويد شمال سيناء أول أمس الي مثواه الأخير بمسقط رأسه في مشهد مهيب.

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