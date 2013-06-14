العريفي لـ"الشعب السوري": اغضب.. فإن ركعت اليوم ستركع آلاف السنين

كتب : سهيلة حامد منذ 24 دقيقة

قال الشيخ محمد العريفي، أثناء شعائر صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص، أن في سوريا فرعون يقتل رجالهم ويستحل نسائهم، حتى أن اختلط التراب بدماء الأطفال والشهداء.

كما أشاد العريفي في خطبته بالشام وأهلها، قائلا: أن الأطفال الذين يُذبحون في الشام هم أحفاد خالد بن الوليد، والفتيات الللاتي يغتصبن في الشام هن حفيدات خالد وحفيدات المقداد ومعاذ بن جبل، وأضاف لقد ابتليت الدول الاسلامية بحكام ظالمون خلال 10 سنوات، حتى أصبحت لا تستمتع بشىء.

وتابع العريفي، لقد عاشت الشام 40 عاما في ظل نظام غاشم عبث يدين الناس، ويفسد عقائدهم وينشر بينهم البدع، مضيفًا: والله لا يوجد أي حاكم ظالم فعل كما يفعل النظام السوري بأهله، وخاطب العريفي الشعب السوري قائلا: إغضب فإن الله لم يخلق شعوبا لتستكين، فإن ركعت اليوم ستركع آلاف السنين، وأضاف إنه من الواجب علينا نصرة المسلمين في سوريا.

وأضاف العريفي مخاطبا الحكام "يا من ولاكم الله على أراضي المسلمين، إن السكاكين التي ذُبح بها أطفال سوريا هي في الطريق إلى رقاب أطفالنا وأطفالكم".