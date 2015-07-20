تركيا: «داعش» وراء تفجير “سروج” الإرهابي

أعلن رئيس الحكومة التركية أحمد داود أوغلو أن تنظيم “داعش” يقف وراء الهجوم الدموي، الذي أسفر عن مقتل العشرات في مدينة سروج الحدودية مع سوريا، الاثنين 20 يوليو.

وفي مؤتمر صحفي عقده في أنقرة قال داود أوغلو إن نتائج التحقيق الأولية تدل على ضلوع تنظيم “داعش” في التفجير الانتحاري الدموي، مضيفا “أننا لسنا جاهزين الآن لتقديم أحكام نهائية”، وفقًا لما ذُكر بموقع روسيا اليوم.

وذكر رئيس الوزراء التركي أن هوية منفذ الهجوم لم يتم تحديدها بعد، لكن السلطات ستنشر المعلومات حال توفرها. وأضاف أوغلو أن نشر تعزيزات للجيش التركي على الحدود مع سوريا، الذي بدأ منذ أسابيع، سيتواصل.

وأدى تفجير قوي هز مدينة سروج التركية الواقعة عند الحدود مع سوريا الاثنين إلى مقتل 30 شخصا على الأقل وإصابة نحو 100 آخرين.