عيوب خلقية تؤثر على نطق الطفل للحروف العربية

يولد الأطفال ببعض العيوب الخلقية، التي يكون من الصعب علاجها، وأحياناً يهمل أولياء الأمور علاجها؛ مما يؤدي إلى تفاقم حالة الطفل وصعوبة نطقه لحروف اللغة العربية، ومما يزيد من خطورة الأمر سخرية المحيطين، وخاصة الأقارب من طريقة نطقه.



عن أهم العيوب الخلقية التي يولد بها الطفل، وتؤثر على النطق تحدث إلى «سيدتي نت» أخصائي النطق والسمع بكر القهوجي -الجامعة الإسلامية في غزة- حيث تنقسم اضطرابات نطق الحروف العربية «التواصل» عند الأطفال وتشمل:



• اضطرابات النطق «مخارج الحروف»: وتشمل الإبدال والحذف والتشويه والإضافة.

• اضطرابات اللغة والتأخر اللغوي عند الأطفال.

• اضطرابات الصوت وتشمل البحة الصوتية، وخشونة الصوت الناتجة عن خلل في التركيبة التشريحية للحنجرة، وبعض أمراض الأحبال الصوتية.



• اضطراب طلاقة الكلام «التأتأة» ومن أعراضها: التوقف عند الكلام وتكرار الكلام والمقاطع، وإعطاء الحروف مدة أكثر من وقتها.



أهم العيوب الخلقية التي تؤدي لصعوبة النطق:

• شق سقف الحلق: يعاني الطفل من صعوبة في الرضاعة في سن المهد، وبعد ذلك وحين يدخل سن الكلام يعاني من صعوبة نطق حرف الشين والجيم والميم والنون والراء والباء.

• الشفة الأرنبية: لا يستطيع نطق الأحرف الشفوية مثل الباء والواو.



• ضعف السمع الحسي العصبي الذي يصيب العصب السمعي: ويؤدي إلى صعوبة نطق حروف «س، ش، ز،ذ».

• عدم تناسق في الفكين العلوي والسفلي: ويؤدي لصعوبة نطق الحروف التي تتطلب تطابق الأسنان مثل: س، ش، ث.



• خلل في التركيبة التشريحية للدماغ يؤدي إلى التأخر في اكتساب النطق واللغة.



أما الأمراض التي تؤدي بعد وأثناء الولادة لصعوبة نطق الحروف منها ما يلي، وتعرف طبياً بـ«صعوبة نطق الأصوات العربية» ما يلي:

• الحوادث مثل ضربات الدماغ.

• نقص الأكسجين أثناء الولادة.

• التهاب السحايا بعد الولادة.

• تأثير الجهاز السمعي المركزي.

• تعرض الطفل لمرض الحصبة.

إضافة إلى وجود تاريخ عائلي للأسرة، وهو العامل الوراثي.



أما عن أكثر المشاكل النطقية الناتجة عن الأمراض السابقة:

1. تأخر النطق واكتساب اللغة.

2. اضطراب في مخارج الأصوات الناتجة عن ضعف. السمع وهي: س ش ز ذ «الأصوات الصفيرية».

3. وجود ظاهرة الكلام الأنفي «الخنف» الناتج عن شق سقف الحلق، وخلل في تركيبة عضلات سقف الحلق والبلعوم، وهذا يؤدي إلى استبدال الطفل الأصوات الفموية بالأصوات الأنفية مثل أن ينطق حرف الميم بحرف الباء.



نصائح للأمهات لعلاج الطفل الذي يعاني من اضطراب في التواصل «نطق الحروف العربية، وهي لغتنا الأم»:

• عدم السخرية وبث الثقة في نفسه.

• عدم مقاطعته أثناء الحديث.

• العرض على أخصائي التخاطب في سن 4-8 سنوات.

• تفادي تصحيح المخارج في سن 3-5 سنوات؛ لأنها تكون عادية في هذه السن، وسرعان ما تتلاشى.

• تواصل الأم مع المدرسة وخصوصاً مع معلم اللغة العربية، والمرشد النفسي في اكتشاف الطفل الذي يعاني في المخارج؛ حيث يؤدي التأخر في اكتشافه إلى صعوبات التعلم.

• أثناء الحمل على الأم الحامل البعد عن التدخين والكحول والتعرض للأشعة السينية.