المرصد السورى: مقتل 70 من حزب الله والفصائل المقاتلة فى مدينة الزبدانى

قتل حوالى سبعين مقاتلا من الفصائل المعارضة للنظام السورى وحزب الله اللبنانى الداعم لقوات النظام فى مدينة الزبدانى السورية الحدودية مع لبنان منذ بدء عملية عسكرية واسعة فيها قبل أكثر من اسبوعين، بحسب المرصد السورى لحقوق الانسان.

وقال المرصد السورى الاثنين "لا تزال الاشتباكات مستمرة فى مدينة الزبدانى بين حزب الله اللبنانى والفرقة الرابعة فى القوات النظامية السورية من جهة، وفصائل اسلامية ومسلحين محليين من جهة أخرى" منذ بدء قوات النظام وحلفائها هجوما على المدينة.

وقال المرصد فى بريد الكترونى "ارتفع إلى 46 عدد مقاتلى الفصائل الإسلامية والمقاتلين المحليين الذين تمكن المرصد السورى لحقوق الإنسان من توثيق استشهادهم منذ الرابع من تموز/يوليو الجاري، فى اشتباكات فى مدينة الزبدانى ومحيطها، إثر هجوم نفذه حزب الله اللبنانى مدعماً بعناصر الفرقة الرابعة ومسلحين موالين للنظام على المدينة بغية السيطرة عليها".

كما وثق "مقتل 21 عنصراً على الأقل من حزب الله اللبنانى خلال الهجوم ذاته، والذى دخل يومه السادس عشر"، ولم يذكر المرصد اى معلومات عن احتمال سقوط ضحايا فى صفوف القوات التابعة للنظام.

ومدينة الزبدانى هى آخر مدينة حدودية مع لبنان فى منطقة ريف دمشق لا تزال بيد المعارضة، ويترافق الهجوم مع قصف جوى كثيف بالصواريخ والبراميل المتفجرة احصى المرصد سقوط حوالى ستمئة منها على المدينة.

ودخل المهاجمون اجزاء بسيطة من المدينة فى اليوم التالى للهجوم، ثم احرزوا تقدما صغيرا اضافيا فى نهاية الأسبوع، اذ سيطروا على تلة بقين ودرب الشام فى جنوب المدينة، واوضح المرصد وناشطون ان غالبية المقاتلين فى الفصائل فى الزبدانى من ابناء المنطقة، ومن حركة احرار الشام الاسلامية.

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