إصابة 16 في تصادم سيارتين بطريق أسيوط

أصيب 16 شخصًا، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بطريق أسيوط الغنايم، بالقرب من مدخل قرية دير درنكة، التابعة لمركز أسيوط.

تلقى اللواء عبد الباسط حسن دنقل مدير أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد انقلاب سيارة ميكروباص عقب اصطدامها بأخرى ملاكي، بطريق أسيوط الغنايم بالقرب من مدخل قرية دير درنكة التابعة لمركز أسيوط.

انتقلت سيارات الإسعاف بعد مرور ما يقرب من ربع ساعة إلى موقع الحادث، وأشارت المعاينة المبدئية لموقع الحادث إلى اصابة سائقى السيارتين إصابات خطيرة استدعت سرعة نقلهم الى المستشفى لتلقى العلاج.

الـ14 الآخرين أُصيبوا بكدمات خفيفة، ورفضوا الذهاب للمستشفى وقرروا العودة الى بيوتهم، وكان الحادث نتيجة للسرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة، وتم نقل السائقين إلى مستشفى الإيمان العام لتلقى العلاج، وجار رفع أثار الحادث من الطريق، وتسيير حركة المرور، وتحرير محضر بالواقعة.