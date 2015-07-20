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ختم افتتاح قناة السويس على جوازات سفر الركاب بمطار القاهرة

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ختم افتتاح قناة السويس على جوازات سفر الركاب بمطار القاهرة ختم افتتاح قناة السويس على جوازات سفر الركاب بمطار القاهرة

 

ختم  افتتاح قناة السويس

أكد مصدر أمني مسئول بمطار القاهرة الدولي، أن وزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، قامت بإعداد أختام مدون عليها العد التنازلي لموعد افتتاح قناة السويس الجديدة، التى من المقرر أن يتم افتتاحها 6 أغسطس القادم.

قال المصدر، إنه  تم توزيع الأختام على ضباط الجوازات بالمطار لتقوم جوازات المطار بالختم على جواز سفر الراكب للدعاية والتذكير بموعد افتتاح قناة السويس الجديدة.

وأوضح أن جوازات مطار القاهرة تقوم بتخيير الراكب بالختم على جواز سفره من عدمه، إلا أن معظم الركاب لم يرفضوا وضع الختم على جواز سفرهم ورحبوا بالفكرة الجديدة التي تم طرحها بالمطار.

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