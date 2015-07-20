الإحصاء: 74 ألف توكتوك فقط و2.2 مليون موتوسيكل مرخص فى مصر

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد التكاتك المرخصة فى مصر بلغت 74231 توتوك حتى نهاية شهر ديسمبر لعام 2014، وبلغ عدد الموتوسيكلات 2.2 مليون موتوسيكل، فيما بلغت عدد سيارات الهيئات الدبلوماسية فى مصر 7165 سيارة بنسبة 0.2 % من إجمالى المركبات المرخصة فى مصر.

وأظهر جهاز الإحصاء، فى نشرته السنوية حول حصر المركبات المرخصة فى مصر، عدم وجود أية تكاتك مرخصة فى 9 محافظات وهى القاهرة وبورسعيد والسويس والإسكندرية والبحر الأحمر والوادى الجديد ومطروح وشمال وجنوب سيناء، فيما احتلت محافظة الدقهلية المرتبة الأولى من حيث عدد التكاتك المرخصة بـ19146 توكتوك، ومحافظة بنى سويف فى المركز الأخير بـ25 توك توك.

يذكر أن نشرة حصر المركبات المرخصة، تصدر سنويا عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والذى يستمد بياناتها من الإدارة العامة للمرور من واقع حصر جميع المركبات بإدارات وأقسام المرور المختلفة بجميع محافظات الجمهورية.

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