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بالصور.. حملة "شكرا جيش مصر" تهدى القوات المسلحة أضخم كتاب تذكارى

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أعلنت مؤسسة المنجزين العرب للتنمية، برئاسة وليد عيد العربى، ومؤسس حملة "شكراً جيش "، الانتهاء من تصنيع أضخم كتاب تذكارى فى مصر، بهدف جمع مليون رسالة شكر من الشعب المصرى للقوات المسلحة، "حباً فى خير أجناد الأرض، وتقديرًا للمؤسسة العسكرية بمناسبة إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة، وفخرًا بأبطالها فى مواجهة الإرهاب الأسود، وتحية من المصريين إلى أرواح شهدائنا الأبرار.

اليوم السابع -7 -2015

وأشاد وليد عيد العربى رئيس المؤسسة، بدور القوات المسلحة فى الحفاظ على الدولة المصرية، مشيرا إلى أنهم أبطال مصر البواسل الذين يسهرون حين تنام العيون ويحمون المكتسبات حين يطمع الطامعون، داعيا جميع الأفراد والمؤسسات بالمشاركة وتوجيه الشكر والتحية والتقدير لحماة الوطن الذين يضعون أرواحهم على أكفهم فداء لمصر وشعبها.

اليوم السابع -7 -2015

كما أعلن "العربى"، فى بيان صحفى له اليوم، عن البدء فعليا فى جمع رسائل الشكر فى الكتاب مشيرا إلى أن أول رسالة شكر قام بكتابتها المهندس تيسير مطر رئيس الحزب الدستورى الاجتماعى الحر، حيث تضمنت الرسالة توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع الإنتاج الحربى، القائد العام للقوات المسلحة، والضباط والصف والجنود، بالإضافة إلى توجيه التحية إلى أرواح شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن.

اليوم السابع -7 -2015

وأضاف، مؤسس الحملة، إلى إن حجم الكتاب بطول 100 سم وعرض 70 سم، موضحًا أنه سيسجل بعد الانتهاء منه وإهدائه للقوات المسلحة، فى موسوعة "إنجازاتنا للأرقام القياسية العربية"، مشيرا إلى أن الحملة تسعى إلى تسجيل الكتاب فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية، حيث تقدم الفكرة من وجهة نظرنا ثلاثة أرقام قياسية، الأولى حجم الكتاب، والثانية عدد رسائل شكر، والثالثة عدد المواطنين المشاركين فى إعداد وتأليف الكتاب.


>نادى الإنجازات المصرية يعد أكبر برقيتى تهنئة وشكر للجيش والشرطة
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مصر 365

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