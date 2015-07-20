سلبية بلاغ وجود قنبلة بميدان الخضر في السويس

قامت قوات الدفاع المدني والمفرقعات بالسويس، ظهر اليوم بعمل كردون أمني موسع بميدان الخضر، لفحص بلاغ مقدم من مواطنين بقيام سيدة منتقبة بوضع كرتونة بالقرب من الميدان ويشتبهون في وجود قنبلة بداخلها.

قال اللواء طارق الجزار، مساعد وزير الداخلية لأمن السويس، فى تصريحات خاصة إن القوات قامت باستخدام خرطوم دفع مياه وتم توجيهه على «الكرتونة»، وتبين أنها فارغة والبلاغ سلبي.

أضاف مدير الامن أن الأوضاع بالمحافظة مستقرة، وهناك دوريات أمنية تجوب الشوارع والميادين، موضحًا أن أى بلاغ بالاشتباه فى قنابل أو أي مخالفات يتم التعامل معها بجدية حتي يتبن أنها إيجابية أو سلبية من عدمه.