أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

سلبية بلاغ وجود قنبلة بميدان الخضر في السويس

Google+ Print
سلبية بلاغ وجود قنبلة بميدان الخضر في السويس سلبية بلاغ وجود قنبلة بميدان الخضر في السويس

مديرية-أمن-السويس

قامت قوات الدفاع المدني والمفرقعات بالسويس، ظهر اليوم بعمل كردون أمني موسع بميدان الخضر، لفحص بلاغ مقدم من مواطنين بقيام سيدة منتقبة بوضع كرتونة بالقرب من الميدان ويشتبهون في وجود قنبلة بداخلها.

قال اللواء طارق الجزار، مساعد وزير الداخلية لأمن السويس، فى تصريحات خاصة إن القوات قامت باستخدام خرطوم دفع مياه وتم توجيهه على «الكرتونة»، وتبين أنها فارغة والبلاغ سلبي.

أضاف مدير الامن أن الأوضاع بالمحافظة مستقرة، وهناك دوريات أمنية تجوب الشوارع والميادين، موضحًا أن أى بلاغ بالاشتباه فى قنابل أو أي مخالفات يتم التعامل معها بجدية حتي يتبن أنها إيجابية أو سلبية من عدمه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا