مقتل سيدة علي يد شقيقها لشكه في سلوكها بالمنيا

انهال عاطل بالمنيا طعناً على شقيقته بالسكين بعد أن شك فى سلوكها فأرداها قتيلة، أمام مستشفى الأمراض النفسية، وألقى القبض على المتهم وأمر اللواء محمد الهلباوي، مدير أمن المنيا، بإحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق.

وكان اللواء هشام نصر مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من مستشفى اللأمراض النفسية، بالعثور على جثة سيدة بجوار المستشفى.

وتبين من التحريات نشوب مشاجرة بين “أ .أ .ب ” البالغة من العمر 47 عاما، ربة منزل، وشقيقها،”م.أ. ب ” 36 عاماً، مقيم بالمنيا الجديدة لشكة فى سلوكها، فور مشاهدة المجنى عليها أثناء تجولها بجوار المستشفى الأمراض النفسية ، انهال عليها طعناً بالسكين، كانت بحوزته مما تسبب فى إصابتها التى أودت بحياتها.