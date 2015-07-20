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شاب يحاول الانتحار فى بنى سويف بتعاطى 12 قرصا من أدوية لتأخر زواجه

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شاب يحاول الانتحار فى بنى سويف بتعاطى 12 قرصا من أدوية لتأخر زواجه شاب يحاول الانتحار فى بنى سويف بتعاطى 12 قرصا من أدوية لتأخر زواجه
حاول شاب فى العقد الثالث من العمر الانتحار، بقرية شنرا، التابعة لمركز الفشن فى بنى سويف، بتعاطى 12 قرصا من أحد الأدوية، لتأخر زواجه.

كان العقيد عمرو العدل، مأمور مركز شرطة الفشن، قد تلقى بلاغًا من النقيب حمادة حمزة، ضابط نقطة شرطة قرية شنرا، بتعاطى (سعودى. م) 22 سنه عاطل، 12 قرصًا من الأدوية الموجودة داخل منزله، ونقله إلى إحدى مستشفيات الفشن، فى حالة إعياء شديدة لتلقى العلاج.

وتبين من تحريات الرائد محمد إبراهيم، رئيس المباحث، أن الشاب يمر بظروف نفسية سيئة، لتأخر زواجه بالمقارنة مع بقية أشقائه وشباب القرية، فحاول الانتحار بتعاطى 12 قرصًا من أدوية تخص أحد أفراد أسرته فأصيب بتسمم، ونُقِلَ للمستشفى فى حالة إعياء شديد، وإجراء الفحوصات الطبة اللازمة، وأجريت له عملية غسيل معده، وفشلت محاولة الانتحار، وتحرر محضرًا بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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مصر 365