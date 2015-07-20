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القبض على هارب من المؤبد و6 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية

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القبض على هارب من المؤبد و6 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية القبض على هارب من المؤبد و6 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مركز شرطة القصاصين من القبض على هارب من المؤبد.

البداية عندما تلقى اللواء محمد جاد، مدير المباحث الجنائية بالإسماعيلية إخطارا من العميد أحمد الشافعى رئيس المباحث الجنائية، يفيد بقيام ضباط الإدارة بالاشتراك مع مباحث مركز القصاصين الإسماعيلية بالقبض على المدعو (م . ع . أ )34 سنة عاطل ومقيم القصاصين مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 723 لسنة 2014 جنايات القصاصين بتهمة سرقة بالإكراه والمقضى فيها بحكم المؤبد.

وتم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما تم القبض على 6 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع، حيث تلقى اللواء منتصر أبو زيد مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمد جاد مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام ضباط الإدارة بالقبض على كل من المدعو (ر . ع . ع ) 35 سنة عاطل مقيم البلابسة دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "مطواة" والمدعو (إ . خ . م ) 24 سنة عاطل مقيم حى السلام بحوزته "مطواة" والمدعو (إ . س . س ) 25 سنة عاطل مقيم دائرة قسم ثان بحوزته "مطواة" والمدعو ( م . ح . م)26 سنة عاطل مقيم أبو صوير بحوزته "سكين" والمدعو (م. ح . ب)28 سنة عاطل مقيم الكيلو 2 بحوزته " مطواة " والمدعو (م . م . ع ) 18 سنة عاطل ومقيم حى السلام بحوزته " سنجة ".

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365