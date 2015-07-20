للباحثين عن الرشاقة.. استمتع بالعيد وتناول الكحك مرة واحدة فى اليوم واتغدى سمك مشوى

تقدم الدكتورة مها العطار استشارى التغذية العلاجية جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية، بعض النصائح الهامة لتناول الكحك وعدم زيادة الوزن خلال فترة العيد، موضحة أن يجب عدم تناول الكحك طوال اليوم بل يجب تحديد كمية الكحك والبسكويت التى يتم تناولها خلال اليوم تجنبا لزيادة الوزن.

وأشارت إلى أنه إذا أردت أن تتناول كحك العيد فيفضل أن يكون بديلا عن وجبة الإفطار وتجنب تناول الكحك بعد أن تتناول وجبة الإفطار حيث يمكن تناول وجبة الإفطار كحك وشاى فقط دون وجبة الإفطار أو تناول كحة واحدة فقط وغريبة واحدة بعد وجبة الإفطار، مؤكدة أن تناول الكحك والغريبة بين الفترات يمثل وجبة وبالتالى يمكن أن تصل عدد الوجبات التى نتناولها إلى 6 وجبات فى العيد.

وقالت يفضل أن يكون الغذاء مشويات ويفضل السمك المشوى أو تناول شوربة العدس فى وجبة الغذاء، موضحة أن يجب تناول السوائل والمشروبات بين الإفطار والغذاء وإذا شعرنا بالجوع يمكن تناول سلطة خضار أو سلطة فواكه حتى لا تكون السعرات الحرارية مرتفعة ويفضل أن يكون الطعام خفيفا.

وقالت يفضل أن يكون العشاء خفيفا ويكون عبارة عن جبنة وفواكه وخضراوات والتحلية تكون من الفواكه بحيث يكون الكحك مرة واحدة فى اليوم بدلا من وجبة الإفطار وتناول كمية كافية من السوائل طوال فترة النهار.

وحذرت من المشروبات الغازية التى تعمل على زيادة الوزن وهشاشة العظام ويفضل تناول المشروبات العشبية مثل القرفة والجنزبيل والينسون والكركديه والشاى الأخضر والشاى الأحمر بدون سكر على اعتبار أننا أخذنا سكرنا من الكحك.

وأوضحت أن البعض قد يحتاج إلى تناول بعض الأطعمة بعد وجبة العشاء لتعوده على تناول وجبة السحور فى رمضان لذلك ننصح بتناول ثمرة فاكهة وعلبة زبادى فقط.

وأكدت أن الصيام كان فرصة للتخلص من السموم الضارة فى الجسم مثل الكولسترول الضار، حيث يقوم الجسم بحرق الدهون والكولسترول وعادة ما ينتهى شهر رمضان ويتخلص الجسم من الكولسترول الزائد والتى تعتبر فترة تنظيف للجسم والتخلص من السموم الضارة بالجسم، لذلك لابد أن نحرص على الحفاظ على هذه القيمة من الصيام وأن نصوم يوم الخميس والاثنين من كل أسبوع أو يوم واحد فى الأسبوع للحفاظ على صحة الجسم، مشيرة إلى أنه إذا تعذر الصيام يمكن تناول القليل من الطعام لعدم ارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم من رمضان الماضى وحتى رمضان القادم بحيث لا يرتفع مرة أخرى ويفضل ممارسة رياضة المشى خلال اليوم مع تناول كميات كبيرة من الماء أثناء المشى للحفاظ على صحة الجسم ومنع الإصابة بالجفاف غير الملحوظ فى خلايا الجسم.