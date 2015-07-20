اللون الكحلي هو اختيار مصممي الكوتور للشتاء المقبل

بعد انتهاء عروض الأزياء الراقية في باريس لخريف وشتاء 2015، حان الوقت لنحدّد اتجاهات المصممين فيها، إذ يبدو أنّ معظم مصمّمي الكوتور قد اتفقوا على اختيار اللون الكحليّ كأبرز ألوان الشتاء المقبل.

أبرز المصممون اللبنانيون جمال هذا اللون بطريقة ساحرة، فقدّمه المصمّم زهير مراد بتصاميم أنيقة وساحرة، ذكّرتنا بزرقة السماء وتلألؤ النجوم فيها . أما المصمم جورج شقرا فأظهر الجانب الأنثوي لدى كلّ سيدة بتصاميمه الكلاسيكية الأنيقة، كما أظهر كلّ من المصممين طوني ورد وجورج حبيقة حرفيتهم بتصاميم زرقاء مبهرة على منصة العرض .

وتخطى اللون الأزرق ساحة العروض اللبنانية، فكان اختياراً لمصممي الكوتور العالميين، منهم: Jean Paul Gaultier الذي شاهدنا في عرضه تصاميم رائعة، تحمل لمسته الجريئة، ومنهم Armani Prive الذي أظهر هذا اللون بلمسات بسيطة وجذابة أثناء عرضه الأخير في باريس، بالإضافة إلى Dior و Chanel اللذين أظهرا اللون الكحلي في بعض التصاميم المعروضة .

كان هذا اللون هو الأبرز أثناء عروض الشتاء المقبل، ولكن لماذا لا تكونين السبّاقة وتختارينه لإطلالتك في سهرات الصيف؟ نسّقيه مع اكسسوارات بنفس اللون لتحصلي على إطلالة متكاملة، كما أنّ الفضي سيكون خياراً مثالياً لاكسسواراتك ومجوهراتك .

شاهدي معنا في الصور أعلاه كيف ظهر اللون الفضي في عروض أشهر مصممي الكوتور لخريف وشتاء 2015.