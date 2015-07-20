من هي صاحبة أجمل مجوهرات برأيك ؟

تولي النجمات العربيات اهتماماً كبيراً للمجوهرات، وتظهر كلّ واحدة منهن بإطلالة أنيقة ومتكاملة بأجمل المجوهرات. ولكن من هي أجمل من ارتدت المجوهرات برأيك ؟

يحرص البعض من النجمات على المجوهرات في إطلالاتهن أكثر من حرصهن على أيّ شيء آخر، فيخترن التصاميم الغريبة والأحجار اللافتة لتكون المجوهرات هي محطّ الأنظار في الإطلالة. من هؤلاء النجمة بلقيس، التي تشارك متابعيها صوراً مختلفة لإطلالاتها الأنيقة المصحوبة بمجوهرات ساحرة وخلابة. كذلك، تحرص النجمة ميريام فارس على اختيارات أكثر جرأة من زميلاتها، فتظهر تارة بخواتم مبتكرة وأساور غريبة، وهذا ما يميّز إطلالاتها دائماً.

وتتهافت ماركات المجوهرات المعروفة على النجمات العربيات ليَكن وجوهاً إعلانية لها. فقد اختارت لازوردي النجمة إليسا لتعرض أجمل مجوهراتها، وحملت نانسي اسم مجوهرات فرفشة من داماس، كما ظهرت نجوى كرم بأجمل مجوهرات معوض في العديد من إطلالاتها.

وعندما نتحدث عن المجوهرات، فلا يمكننا أن نغفل عن ذكر المغنية أحلام واختياراتها من المجوهرات البراقة. ففي كلّ ظهور لها، تحرص أحلام على اختيار مجوهرات بارزة لتزيد من فخامة إطلالاتها. ولكننا ننصحها بأن توازن بين إطلالاتها حتى تعطي المجوهرات حقها من الظهور. لذلك، يُفضّل لو تختار فساتين ناعمة وبسيطة لتكون البرواز المثاليّ لمجوهراتها البراقة.

شاهدي معنا اختيارات النجمات العربيات من المجوهرات، وشاركينا برأيك !