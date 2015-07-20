استوحي إطلالاتك في السفر من الفاشينيستا الكويتية آسيا

بعد انقضاء شهر رمضان المبارك تستعد العديد من العائلات للسفر وقضاء العطلة الصيفية في الخارج، واستعدادًا للسفر تبحث السيدات الخليجيات عن إطلالات ساترة وأنيقة، ولا يوجد من يمكن أن تستوحي منه هذا النوع من الإطلالات أفضل من المدونة الكويتية آسيا التي تتألق دائماً بإطلالات عصرية مريحة وساترة في الوقت نفسه .

أظهرت المدونة الأنيقة آسيا مقدرةً كبيرةً على تنسيق الإطلالات المريحة بأسلوب سهل وأنيق، فتميزت بذلك عن غيرها من المدونات، فيمكن أن نرى إطلالاتها الجميلة بالجينز فتحرص على تنسيقه مع قميص واسع وطويل نوعًا ما لتحقق الإطلالة الساترة .

كما تلجأ آسيا في العديد من إطلالاتها لارتداء أحذية الفلات بدون كعب لتسهل تنقلها ولكنها مع ذلك تحرص على اختيار تصاميم براقة ومتنوعة لأحذيتها، أما بالنسبة لحقائبها فتتنوع بين الحقائب الكبيرة التي تصاحبها في سفراتها المتتابعة، بالإضافة لحقائب Cross Body التي تعطيها راحةً وحريةً في الحركة .

ابتعدي عن التكرار ونوعي بإطلالاتك إن أردت اتباع أسلوب آسيا خلال سفرك، فالصدرية، الجاكيت الصيفي الطويل، والتوربان هي خيارك المثالي في السفر لتحصلي على إطلالة عصرية شبابية وساترة .

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