هيئة قناة السويس تدعو المصريين لتوجيه الشكر لعمال القناة الجديدة

أطلقت هيئة قناة السويس، رابطًا عبر موقعها الإلكتروني، يمكن للجمهور من خلاله إرسال رسائل شكر للعاملين بقناة السويس الجديدة.

وقال، الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والعضو المنتدب، خلال بيان رسمي، إن العاملين في القناة على العام الماضي أظهروا صمودًا وتحديًا للمستحيل من خلال إبهار العالم بما يمكن أن تحققه أمة عندما تتكاتف وتعمل نحوتحقيق هدف واحد.

وأضاف: لهذا السبب، فضلاً عن العديد من الأسباب الأخرى، هم حقاً يستحقون الشكر على جهودهم.

وأُرفق خلال نص البيان الرابط التالي: « http://682015.com »، ويستطيع من خلاله الجمهور إرسال رسائل الشكر للعاملين بالقناة على هذا المجهود.